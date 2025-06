Monika Bagárová s dcérkou Rumiou

Monika Bagárová by mohla dať svojej jedinej dcérke hocičo, na čo by si ukázala prstom. No nie je tomu tak. Napriek tomu, že sa na nedostatok peňazí určite nesťažuje, učí ju, že nemôže mať vždy všetko.