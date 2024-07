OBROVSKÁ TRAGÉDIA po rodinnej oslave! O život OTCA bojovali blízki, k dcérke sa už NEVRÁTIL: Mrazivé DETAILY nešťastia

MICHALOVCE – Nehoda s tragickým koncom sa stala cez víkend v okrese Michalovce. Mladý otec Gusto († 35) pri nej utrpel zranenia, ktoré ho stáli život. Osudným sa mu stal náraz do betónového mostíka. Tragická nehoda sa stala v okrese Michalovce. V sobotu 13. 7. približne o 23:00 vošiel vodič so svojím vozidlom do priekopy. […]