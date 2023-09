12-ročný Nikolas spieva ako ANJEL. Fandí mu aj Marika Gombitová

Nikolas obdivuje Mariku Gombitovú. (Zdroj: archív FD)

Nikolasov hudobný talent si všimli jeho rodičia už keď mal asi tri roky. „Počúvali sme doma nejakú skladbu, už si nepamätám od koho a Nikolas si ju veľmi presne pohmkával. Vrátili sme ju naspäť, či urobí to isté. A znovu to zopakoval. Odvtedy sme si to začali viac všímať,“ hovorí pán František. V štyroch rokoch si vraj už Nikolas pospevoval skladby od Lary Fabiany a Stevieho Wondera. „Keď sme mu pieseň od týchto spevákov pustili zo tri - štyri razy, celú si ju zapamätal. Proste mu to išlo samo.“

No za hlavného objaviteľa Nikolasovho talentu jeho rodičia považujú Feriho Reinera z Cimbal Brothers, ktorý má za ženu Františkovu neter. „Mali sme rodinné stretnutie v Mošovciach na chate. Nikolas si tam pospevoval a Feri hovorí: Wau, ty čo robíš? Zaspievaj mi to ešte raz. On je krátko v rodine takže ho dovtedy nepočul. Nikolas to znovu zaspieval a Feri mu hneď navrhol, aby prišiel zaspievať na ich koncert spolu s orchestrom v Primaciálnom paláci v Bratislave. A Nikolas súhlasil.“

Nikolas s Ferim Reinerom z Cimbal Brothers, ktorý ho objavil. (Zdroj: archív FD)

František hovorí, že to v synovi odštartovalo intenzívny záujem o spev. S Cimbal Brothers vystupoval ešte na niekoľkých koncertoch, potom začal navštevovať spev na Základnej umeleckej škole odkiaľ ho začali prihlasovať na všelijaké súťaže. „Všetci top speváci, ktorých na súťažiach stretol, mu skladajú poklony – Štefan Skrúcaný, Dárius Koči, Nela Pocisková, Marika Gombitová...“

V súťaži Hlas Česka, Moravy a Sliezska 2023 v Prahe sa stal absolútnym víťazom a za veľký talent získal aj titul Laureát. Spieval tam Vyznanie tMariky Gombitovej a keď ju neskôr stretol, veľmi naňho zapôsobila: „Lebo je veľmi pokorná. Proste, obdivujem ju,“ hovorí. Keď sa ho pýtam, čo mu povedala, so smiechom priznáva, že si nič nepamätá. Pán František vysvetľuje, že Nikolas má po vystúpeniach takú eufóriu, že ani im nevie povedať, čo mu kto hovoril. „Ja som sa s ňou ale potom rozprával asi dve minútky a hlavne mu želala zdravie od pána Boha a aby pokračoval v tom čo robí, že je dobrý. Ani ja to viac neviem priblížiť, lebo z nej vyžaruje taká dobrota, že to človeka úplne ohúri.“

Nikolas dodáva, že už keď mu publikum tlieska, cíti eufóriu, tesne pred vystúpením ho však od trémy bolí brucho. „Ale keď vyjdem na javisko a začnem spievať, tréma opadne.“ Koho piesne má najradšej? „Michaela Jacksona, Tinu Turner, Whitney Houston, Justina Biebera. Počúvam aj Pavarottiho a Bocelliho. Páčia sa mi veľkí speváci, ktorí sú zároveň pokorní, takí by som chcel byť aj ja.“ Čo okrem hudby má ešte rád? „Niekedy zvyknem s bratom hrať futbal. A baví ma klavír a hudba. A potom aj PlayStation. A neskôr by som sa aj na base chcel naučiť.“

Zľava: Nikolas so sestrou Beátou. vedľa sú sestra Vanesa s bratom Františkom. Za nimi sú ich rodičia. (Zdroj: archív FD)

Pýtam sa, či mu v piesňach nerobí problém angličtina: „Vôbec. Moje staršie dcéry v Anglicku chodili do školy, rovnako brat František, ktorý sa tam narodil. Takže už od malička sa spolu rozprávame po anglicky,“ objasňuje a Nikolasova mama dodáva, že vo Veľkej Británii žili pätnásť rokov: „Vycestovali sme tam v roku 2004 za prácou. Naše deti, Vanessa, Beáta, František a Nikolas sa tam naučili rozprávať, čítať, písať. Problém im robí skôr slovenčina, niekedy sa pýtajú, prečo je niekde š a niekde ž, alebo niekde mäkké i a inde ypsilon. Ale postupne sa to učia.“

Nikolasov otec hovorí, že si tu potom kúpili byt a založili vlastné podnikania, on má stavebnú firmu, mama butik. Na margo Nikolasovej vynikajúcej sluchovej pamäte dodáva, že sa dokázal rýchlo naučiť aj pieseň v češtine, teda v jazyku, ktorý nikdy nepoužíval: „Len pred pár týždňami spieval pieseň z muzikálu Cassanova s českou muzikálovou herečkou Miškou Noskovou na Muzikálovom festivale Jána Bednárika, kde ho pozvali.“

Zaujímam sa, či pre nich nie je finančne náročné cestovať s Nikolasovom na súťaže do zahraničia a ako to zvládajú. „Je to náročné. Ešte podporujeme aj 17-ročného syna Františka, ktorý hrá futbal. Hral aj v Kleve v Nemecku, mesiac hosťoval v Holandsku a teraz hrá na Slovensku. Ale my to robíme radi, teší nás to. A vidíme, že úspechy prichádzajú. Väčšinou mesiac, dva vopred vieme, že Nikolas pôjde na súťaž, takže si začneme zaradovať financie tak, aby nám to všetko vyšlo. Väčšinou si našetríme, poprípade mu pomôže aj rodina. Všetci mu fandíme,“ hovorí Nikolasova mama Beáta.

Nikolas sníva o tom, že raz bude mať modernú džezovú kapelu, s ktorou prerazí v Kalifornii, lebo verí, že tam sa sny plnia.