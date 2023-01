Neodpovedali vám na životopis? Pozrite sa, čo by ste mali v takom prípade urobiť

Takmer každý uchádzač sa už stretol s tým, že reagoval na pracovnú ponuku, poslal firme životopis, no firma sa mu neozvala späť. Životopis skončil niekde v niekoho rukách, no dotyčný si nedal námahu za životopis aspoň poďakovať a poskytnúť uchádzačovi spätnú väzbu. Firmy nemajú povinnosť oboznámiť uchádzača, že pre nich nie je zaujímavý, a tak to mnohé z nich ani nerobia.