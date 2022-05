Galéria fotiek (1) Sum 41

Jedna z najúspešnejších kanadských punk-rockových kapiel mieri na Slovensko. Reč je o formácii Sum 41, ktorá pri príležitosti 20. výročia od vydania platinového albumu Does This Look Infected? (2002) vyráža na európske turné, na ktorom ju bude aj 6. októbra v Bratislave sprevádzať ďalšia svetoznáma kanadská skupina Simple Plan.