#Vírusy ovládli svojich hostiteľov a ženú ich k smrti, aby sa vírus mohol ľahšie rozšíriť na ďalšie obete. Znie to ako niečo z hororového filmu, ale vo svete hmyzu sa to stáva častejšie, než by si si myslel. Vedci si myslia, že to v skutočnosti prebieha už stovky miliónov rokov a nový výskum vrhá určité …