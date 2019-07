Aférka budúcej prezidentky a novinára

Charlotte Fieldová je šarmantná a nesmierne šikovná žena, ktorá to v politike dotiahla veľmi vysoko. Fred Flarsky je trošku zmätený novinár z Brooklynu, ktorý si nevie poradiť ani s vlastným životom. Môžu títo dvaja nájsť spoločne svoje šťastie? Vyzerá to ako nemožná misia, ale predsa len majú dve veci spoločné – jednu minulú a druhú súčasnú. Keď bol Fred chalan na prahu puberty, Charlotte ho občas strážila, a on sa so krásnej opatrovateľky platonicky zamiloval. A obaja sú rovnako tvrdohlaví a vždy idú hlavou proti múru.

Teraz obaja stoja pred uskutočnením tých najbláznivejších snov. Charlotte ašpiruje na post najmocnejšiho človeka v USA. A Fred? Keď dostane od Charlotte nečakanú ponuku, aby jej písal prejavy, prijme ju s malou dušičkou a nádejou, že strávia nejaký čas spolu. Hoci je Charlotte úplne iná liga a jej hviezda v predvolebných prieskumoch začína prudko stúpať, zistí, že si s Fredom neuveriteľne rozumie. V zákulisí sa začne rodiť vzťah, ktorému nikto nedáva šancu.

Keďže Setha Rogena preslávili najmä vtipné postavičky flákačov, STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE bola pre neho neprebádanou pôdou. Úloha mierne zakomplexovaného outsidera, ktorý musí presvedčiť najskôr sám seba, a potom aj ostatných, že je hodný ženy, ktorá môže zmeniť svet, bola pre neho novinkou. “Pre Fred je randenie so ženou ako Charlotte Fieldová skoro ako randenie s princeznou. V Amerike sú politici niečo ako členovia kráľovských rodín, takže podobne ako v rozprávkach, ide o akúsi fantáziu. zároveň sa náš film drží pri zemi a je naozaj vtipný.”

Oscarová herečka Charlize Theron je so svojou plejádou akčných a dramatických postáv rovnakým protikladom Sethovi Rogenovi, ako je na plátne Charlotte Fredovi. Žena, ktorá svoju kariéru práve posunula na najvyšší level, nemá čas ani záujem o vzťahy. Keď sa však objaví Fred, niečo ju na ňom nesmierne priťahuje. Pre slávnu herečku sa energia opačných pólov medzi ňou a Sethom Rogenom ešte znásobila pred kamerou: “Medzi mnou a Sethom sa udialo niečo veľmi autentické, vďaka čomu bol náš vzťah na plátne uveriteľný. Myslím, že diváci nám budú držať palce, aby sme sa dali dokopy. Sme síce ako jing a jang, ale vzájomne jeden druhému nedovolíme zabudnúť na naše ideály. A fungovalo to dokonale – rovnako pred i za kamerou.”

