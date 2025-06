nakrúcanie videoklipu Amanda skupiny Mama Lama from Panama, 2025

S hudobným projektom Mama Lama from Panama som prišla do kontaktu iba pred pár dňami, hoci vydal už tretí štúdiový album. Pestrý vizuál májového singla Amanda evokoval tvorbu pre deti. Text o kobre Amande, ktorá je kráľovnou parketu a tanečné disko rytmy to tiež nevylučovali. Tu ale podobnosť s Mirom Jarošom a jeho albumom Disko končí. Toto je lama stajl!