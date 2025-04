Adam Ďurica, 2025

ADAM. Jednoduchý názov s jasným odkazom. Cez pozorné počúvanie nahliadnuť do zákutí intímnych myšlienok človeka s nazbieranými životnými skúsenosťami, upratanou hlavou a vydretou hudobnou kariérou, ktorá reflektuje to, kým Adam Ďurica je. Ľudsky, autorsky a interpretačne. Jedenásť nových pesničiek ponúka viacero náhľadov do všetkých spomínaných sfér. Odchádzať budete s pocitom, že ho život a hudba jednoducho baví.