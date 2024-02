THROWBACK Keď si SpecialBeatz pozval Separa s Kalim a uvarili banger pre tvoje mesto

#Sme tu opäť s ďalším dielom rubriky THROWBACK, v ktorej sa venujeme skladbám, ktoré síce nie sú možno aktuálne, ale pre niečo sa oplatí si ich pripomenuť. Či už je to fakt, že sa im nedostalo toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili, ale naopak, boli tak prepracované, že by sme si ich mali hrať aj v súčasnosti. V aktuálnej časti bude reč o spolupráci Separa, Kaliho a SpecialBeatza. Toto je track „Mesto“. Poďme sa naň pozrieť zblízka.