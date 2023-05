Osvedčené mená z Česká a Slovenska mieria na TOPFEST SLOVAKIA 2023

Vstupenky na TOPFEST SLOVAKIA 2023 nájdete na Predpredaj.sk

MADE IN CZECH REPUBLIC

40-ročný Arakain

Vznik dnes už legendárnej metalovej kapely Arakain sa viaže k roku 1982 a osobe speváka Aleša Brychtu. Jej frontmanom bol až do roku 2002, kedy ho za mikrofónom nahradil Petr Kolář. Od roku 2005 v Arakaine spieva Jan Toužimský. Aj ostatní členovia sa rokmi menili, jediným zakladajúcim členom kapely Arakain je v nej v súčasnosti gitarista Jiří Urban. Fanúšikovia určite vedia, že v rokoch 1984 a 1985 v nej hosťovala aj speváčka Lucie Bílá. Tento rok si kapela Arakain pripomína neuveriteľných 40 rokov na scéne. K tomuto okrúhlemu jubileu vydala knihu s rozsiahlou fotografickou prílohou. Kapela Arakain na festivale TOPFEST SLOVAKIA 2023 zahrá v piatok 23. 6. 2023.

Medzinárodný Kreyson

Kreyson je ďalšia česká metalová legenda, spojená s menom Láďa Křížek. Vznikla v roku 1989. Popularitu jej priniesol už debutový album Anděl na útěku, ktorý sa v roku 1990 nahrával v štúdiu v Hannoveri. Všetci dodnes poznajú hit Vzdálená. Album priniesol kapele Zlatú platňu za predaj 150-tisíc kusov, rovnako úspešný bol aj album Návrat krále z roku 2013. Láďa Křížek je v aktuálnej zostave jediným zakladajúcim členom. Kapela Kreyson dnes pôsobí v medzinárodnom zložení – na gitaru v nej hrá Roland Grapow, v rokoch 1989 až 2001 člen Helloweenu, za bicími sedí Mike Terrana. Američan žije od roku 1997 v Európe, kde bol členom najmä nemeckých kapiel ako Rage, Gamma Ray či Masterplan. Na kapelu Kreyson sa na festivale TOPFEST SLOVAKIA 2023 môžete tešiť v nedeľu 25. 6. 2023.

Jubilujúci Škwor

Kapela vznikla v roku 1998 ako Skwar. Zakladajúci členovia Petr Hrdlička (gitara, spev), Tomáš Kmec (basa) a František Vadlejch (bicie), ku ktorým sa o čosi neskôr pridal Leo Holan (gitara), vytvorili prvé skladby mixom rôznych žánrov často bez textov. V roku 2000 sa kapela zúčastnila na súťaži Rock Made In Gambrinus, no skončila už v 1. kole. Napriek tomu v tom roku vydala album Mayday. V roku 2001 vymenila bubeníka, prichádza Herr Miler, aj názov – vzniká Škwor. Kapela následne ide na turné s kapelou Arakain a vyhráva Rock Made In Gambrinus. To jej prinieslo podpis zmluvy s Warner Music a album Vyhlašuju boj. Najnovším prírastkom v diskografii Škworu je CD Tváře smutnejch hrdinů z roku 2020. Najnovší singel Sobě věrnej kapela odpremiérovala 18. mája tohto roka. Koncert kapely Škwor na pódiu TOPFEST SLOVAKIA 2023 si užijete v sobotu 24. 6. 2023.

SLOVENSKÁ TOP 4

Jednoducho legenda

Fanúšikovia Slobodnej Európy starnú spolu s jej členmi, a to je úplne v poriadku. Rovnako ako skutočnosť, že muzika Slobodky láka stále aj mladšie ročníky. Prvopočiatky kapely siahajú do obdobia rokov 1987, 1988, kedy sa Whisky a Sveťo Korbeľ stretávali na pive. Whisky ukázal Sveťovi text skladby Analýza dokázala hovno, ku ktorej zložil aj hudbu. Sveťovi sa text aj hudba zapáčili a hrával ju so svojou kapelou Extip na koncertoch, na ktorých si občas zahosťoval aj Whisky a odspieval ju na nich on. Po novembri 1989 a postupných odchodoch Sveťa Korbeľa, basáka Braňa Alexa a bubeníka Oziho z kapely Zóna A, sa chalani rozhodli založiť si novú kapelu. S Whiskym si raz zahrali v skúšobni Extipu a časom vznikla legenda – Slobodná Európa. Aktuálne pôsobí v zostave: Whisky (spev), Sveťo Korbeľ (gitara), Laco Lučenič (gitara), Rasťo Gore (basa) a Tomáš „Tuleň“ Vojtek (bicie). Zatiaľ ostatný štúdiový album vydala kapela v roku 2014 pod názvom Štvorka. V roku 2022 potešila fanúšikov Výberofkou. Ich tohtoročné vystúpenia sa nesú v duchu 20. výročia albumu Trojka. Slobodná Európa na TOPFEST-e SLOVAKIA 2023 vystúpi v nedeľu 25. 6. 2023.

Čistokrvný punk

V roku 1990 vznikla kapela Azyl, z ktorej postupne uzrela svetlo sveta skupina Konflikt. Kapela prerazila v roku 1992 pod názvom Konflikt A, kedy vyšiel debutový album Takí sme. Názov na Konflikt si skupina skrátila v roku 1998. V roku 2006 sa kapela stala víťazom ceny Aurela za najlepší album v žánrovej kategórii HARD/HEAVY/PUNK-ROCK. V roku 2020 si Konflikt pripomenul 30 rokov na scéne. Oslavuje aj tento rok – koncerty absolvuje pod hlavičkou 33 punk rockov. Kapela Konflikt je tak trochu unikát – hoci sa so svojou echt punkovou tvorbou príliš často nedostane do mediálneho priestoru, na popularite nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska, to vôbec nebadať. Konflikt, na čele s nezameniteľným Jurym, odpáli svoju pankáčsku šou na festivale TOPFEST SLOVAKIA 2023 v piatok 23. 6. 2023.

Priamy let do spomienok

Kapela Iné Kafe vznikla v roku 1995. Zakladajúcimi členmi boli Vratko Rohoň a Mário Chromý, na bicie hral Noro Komada, na basu Rišo Barger. Najväčší úspech dosiahla partia v rokoch 2000 až 2003 albumami Čumil, Je tu niekto?, Príbeh a Bez udania dôvodu. Predaj týchto nosičov presiahol hranicu 100-tisíc kusov. V roku 2006 prišlo k vynútenej prestávke v hudobnej činnosti, pretože frontman Vratko Rohoň sa rozhodol pre kariéru v letectve. Popularita kapely však neutíchala a v roku 2010 oznámila comeback. Odvtedy funguje až do súčasnosti. Hrá v zložení Vratko Rohoň, Jozef Praženec a Vlado Bis. Vlani Iné Kafe vydalo album Made In Czechoslovakia. Skladby aj z neho určite zaznejú na festivale TOPFEST SLOVAKIA 2023 v piatok 23. 6. 2023.

Uragán z Prešova

Jedna z najpočetnejších slovenských kapiel je rozhodne partia Heľenine oči. Tvorí ju 7 hudobníkov. Kapela vznikla v roku 1999 a je poriadne energickou kombináciou rocku, ska, reggae, folku a metalu. Heľenine oči vydali debutový album v roku 2004 – išlo o CD Impérium Lahodných chutí. Z neho doslova zľudovela skladba Marianna. Skupina má dokopy na konte päť štúdiových albumov, ten najnovší vyšiel v roku 2022 pod názvom Cirkus 22. Obsahuje 15 skladieb a rovnaký počet videoklipov. Kapela Heľenine oči je zoskupená okolo charizmatického speváka Martina Mihalčína a návštevníkom festivalu TOPFEST SLOVAKIA 2023 pomotá hlavu a nohy v nedeľu 25. 6. 2023.

