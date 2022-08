RECENZIA Keď sa paranormálne javy stanú realitou: Nope je film so skvelou atmosférou, ktorého vysvetlenie budeš hľadať na internete

Nebudem sa tajiť tým, že Nope (ale v našom krásne preklade Nie, nie) bol jedným z mojich najočakávanejších filmov roka. Po skvelom Get Out a taktiež vydarenom Us som od Peeleho očakával zrejme veľa. Mnohé doručil, no nemôžem sa ubrániť pocitu, že som odišiel z kina sklamaný.