BRATISLAVA - Zabudnime už na HBO GO. Oficiálne taká služba už na Slovensku neexistuje. Od 8. marca ju poznáme ako HBO Max a ponúka viac obsahu ako jeho predchodca. Nakoľko sme si prechodom z jednej služby na druhú prešli aj my, chceme sa s tebou podeliť o stručný návod, ako na to. Nezaberie ti to viac ako dve minúty.