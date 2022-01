Airshow Slovakia ovládne nebo aj tento rok!

Medzinárodné letecké dni SIAF, Festival letectva Piešťany, Aerosalón Piešťany a premiérová Night Airshow- toto a ešte oveľa viac pripravuje na rok 2022 Slovenská letecká agentúra.

„Naše podujatia sú náročné z hľadiska logistiky, majú gigantické rozmery a preto vždy všetko musíme pripravovať so značným predstihom. Nemôžeme prípravy zahájiť mesiac pred termínom, pretože by sa to určite nestihlo. Preto aj keď je pandemická situácia otázna, my pracujeme tak, ako to bolo pred vypuknutím korona vírusu,“ približuje riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa, ktorý jedným dychom prezrádza, že už teraz pripravuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom leteckú šou na máj 2022.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SIAF

„Som veľmi rád, že po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou, obnovíme tradíciu Festivalu letectva Piešťany. Toto jedinečné podujatie je významným prínosom k rozvoju piešťanského letiska, ktorého je trnavská župa majoritným akcionárom, ako aj k zatraktívneniu cestovného ruchu s očakávanou niekoľko desaťtisícovou diváckou účasťou. Aj preto sme hrdým spoluorganizátorom medzinárodného festivalu s nadregionálnym významom,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Nočná premiéra

Druhý májový víkend, teda 6.-8. mája 2022 bude teda patriť už spomenutému Festivalu letectva Piešťany, kde si laická, ale aj odborná verejnosť skutočne príde na svoje. „Máme v pláne tento festival odštartovať veľkolepou Night Airshow, kde ohromíme pyrotechnikou a lasermi umiestnenými priamo na lietadlách. Nebude núdza o akrobatické nočné letecké čísla, dronovú šou, nasvecovanie a nafukovanie balónov. Bude sa skutočne na čo pozerať v noci, ale aj cez deň,“ nešetrí svojimi plánmi riaditeľ Festivalu letectva Štoksa. Počas dňa budú môcť návštevníci letiska v Piešťanoch obdivovať krásy lietadiel na Aerosalóne a rodiny s deťmi si budú môcť užiť bohatý program na zemi či v detskej zóne.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SIAF

Overená klasika, ktorú všetci milujú

Koniec letných prázdnin už bude tradične, v poradí jedenásty krát, patriť Medzinárodným leteckým dňom SIAF, ktoré sa budú opäť konať na letisku v Malackách. „SIAF svojím predstavením na nebi poteší návštevníkov 27.-28. augusta 2022 a už teraz vieme, že Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový partner zaručuje, že letecká účasť zahraničia bude opäť famózna,“ sľubujú organizátori. Minulý ročník bol pre SIAF v Malackách premiérový, no celý organizačný tím už teraz sľubuje, že druhý ročník na Záhorí bude ešte kvalitnejší, ako ten predchádzajúci. „Vychytali sme muchy z roku 2021 a ideme nezastaviteľne dopredu,“ prezrádza svoje vízie Hubert Štoksa, s tým, že ani v roku 2022 sa nezabudne na autority a ľudí z letectva. Spolu s partnermi, v predvečer pred SIAF-om na slávnostnom galavečere, odovzdá ceny v ankete Zlaté krídla, Národná cene letectva Slovenskej republiky.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SIAF

Galéria fotiek (6) Zdroj: SIAF

„Naše plány sú veľké, samozrejme uvidíme čo nám prinesie aktuálna neistá situácia. Veríme však, že budeme môcť žiť ako kedysi a tešiť sa z podujatí, ktoré sú pre ľudí a robia ich, rovnako ako aj nás, šťastnými,“ uzatvára hovorkyňa Slovenskej leteckej agentúry.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SIAF

- reklamná správa -