RECENZIA Posledná noc v Soho ťa transportuje do sveta nočných môr: Vo filme až do posledného aktu nevieš, čo čakať

BRATISLAVA - Filmy Edgara Wrighta milujeme. Či už máš rád jeho prvý veľký celovečerák Súmrak mŕtvych, nepriame pokračovanie Jednotka veľmi rýchleho pokračovanie, Na konci sveta alebo Scotta Pilgrima či nedávnu hudobne ladenú naháňačku Baby Driver, všetky tieto projekty nám priniesol práve Wright. Tentokrát sa do kín dostala jeho novinka Posledná noc v Soho, ktorá nás transportovala do Londýna 60. rokov. Čo si o nej myslíme my?