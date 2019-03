HABERA: „Je to šťastie, že máme skladby, na ktoré ľudia čakajú“

Jedenásť albumov so skupinou TEAM, sedem sólových. Taká je bilancia Paľa Haberu, speváka, ktorý si svojou charizmou a odvahou povedať presne to, na čo myslí, získal srdcia fanúšikov naprieč generáciám. Po troch rokoch sa opäť spolu so skupinou TEAM postaví na koncertné pódiá.

Hoci sa môže na prvý pohľad zdať, že do štartu HABERA & TEAM tour 2019 je ešte dosť času, všetci zúčastnení v týchto dňoch intenzívne pracujú na tom, aby turné bolo pre diváka opäť zaujímavejšie a atraktívnejšie.

„Odkedy hráme turné, uvažujem nad tým, že ich musíme pripraviť a urobiť tak dobre, aby sme mohli ísť ďalšie turné. Ale nie o rok, dva, ale skôr o tri-štyri. Takže načasovanie, ako to bude vyzerať, debaty s kapelou. Ako prehodiť a upraviť niektoré veci, aby to bolo aj pre nás zaujímavé. Kto to bude zvučiť. Aké haly budeme hrať a aké vstupné nasadíme. V podstate všetko,“ povedal o svojej časti prípravy turné líder Pavol Habera.

„Celá príprava ma baví, ale niekedy sú dni, kedy nemám náladu a chcem si oddýchnuť. Potom sadnem do auta a medzi Bratislavou a Prahou cez slúchadlo a bluetooth debatujem dve hodiny s každým. Vtedy vyriešim najviac vecí. Keďže sám šoférujem, tak ma nikto neruší, môžem nad tým rozmýšľať. Takisto aj v hoteli na páse, keď robím kardio,“ prezradil líder.

„Najprv turné pripravujeme teoreticky, vymýšľame scenáre, robíme program, skladáme piesne. Dôležitá je aj vizuálna časť, lebo dobrý zvuk je možné zažiť aj v obývačke. Veľmi veľký dôraz dávame na zvuk a vizuálnu časť,“ prezradil Dušan Antalík. „Svojho času sme používali veľa footage záberov. Teraz chceme od toho trochu ustúpiť a dať viac reálnych záberov. Doba sa mení a je to trendové. Snažíme sa scénu mať modernejšiu, súčasnú, len to zaberá veľa času a nervov,“ doplnil.

„Každá kapela, ktorá sa dostane do určitého stupňa, je odsúdená hrať tie najväčšie hity. Keď hrá kapela niečo, čo je neopočúvané, automaticky ide nálada dole. V tých halách cítiš neskutočnú energiu a každý jej posun,“ povedal Dušan Antalík o zákulisí výberu skladieb. „Nápadov na nové skladby máme dosť. Neviem, či sme zmierení s tým, že do konca života budeme hrať pesničky ako Držím ti miesto, Reklamu na ticho a všetky tieto, ktoré musíme zahrať,“ prezradil k novým skladbám Pavol Habera a zároveň jedným dychom dodal: „Je to vlastne šťastie, že máme skladby, na ktoré ľudia čakajú. Ľudia si prídu zaspomínať na svoje detstvo, na prvé lásky. Pocit nostalgie a toho, že chcem byť zase mladý, bude vždy fungovať.“

Skupina TEAM vznikla vznikla začiatkom 80. rokov minulého storočia v Martine. Na svojom konte má štyroch Zlatých slávikov (3 v kategórii skupina, 1 v kategórii spevák – Pavol Habera). Doteraz skupina vydala 11 radových albumov (pričom posledný vyšiel v roku 2007) a Pavol Habera vydal 7 albumov (posledný v roku 2006).

Pavol Habera sa k skupine pridal už v čase, kedy sa pripravovalo vydanie ich prvého albumu (1988), pričom už ten obsahoval viacero kľúčových hitov skupiny – Nároční, Reklama na ticho, Máš moje číslo, Malá nočná búrka či Som v tom. Druhý album (1989) pozíciu skupiny potvrdil ďalšími hitmi. Pre kapelu a jej členov však rozhodujúci význam mal tretí album, pri ktorom sa zhodujú, že bol pre skupinu svojím spôsobom prelomový. „Buď potvrdíme pozíciu alebo odídeme na smetisko dejín. TEAM 3 sa veľmi vydaril aj zvukovo, bol moderný, obsahoval megahity Držím ti miesto a Severanka. Len my sme si to vtedy až tak veľmi neuvedomovali,“ povedal P. Habera. „Najlepšia situácia je, keď neriešiš, či je na albume hit. A to je prípad tohto albumu. Jednoducho sme nahrali ďalšiu platňu.“

HABERA & TEAM 2019 TOUR

20.06.2019 Prievidza, Zimný štadión

22.06.2019 Nitra, Amfiteáter

27.06.2019 Poprad, Zimný štadión

29.06.2019 Martin, Amfiko

04.07.2019 Košice, Amfiteáter

09.11.2019 Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu

