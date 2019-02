Čičvákova Urna na prázdnom javisku v slovenskej premiére v Košiciach

V Urne na prázdnom javisku sa na Malej scéne ŠD Košice stretnú tri herečky a jedna operná diva nad pozostatkami (ne)milovaného režiséra, aby vykonali svojrázny pohrebný rituál. Lúčia sa so svojim režisérom, milencom a de facto i tvorcom. Občas až tragikomicky nepatrične. Spolu s ním pochovávajú aj svoje spomienky i svoju minulosť. Ktovie, možno aj budúcnosť. Počas tejto poslednej rozlúčky sa im v mysli vynárajú ich kľúčové postavy, útržky replík z divadelných hier, úvahy o divadle, ale aj o Európe. Popri ich nemožnej snahe nájsť dohodu o obrade, sa tento skomplikuje a začína čierna komédia. Taký je základný námet hry Urna na prázdnom javisku, ktorá je nielen pohľadom do zákulisia divadla a do zákutí hereckej duše, ale aj úvahou nad divadlom, jeho zmyslom, a premenou od antiky až do súčasnosti.

Zdroj: Ján Štovka

Čičvákova hra mala svetovú premiéru v novembri 2016 v pražskom Činohernom klube. Režíroval ju vtedy sám autor. V Košiciach ju inscenovala Ivana Uhlířová, ktorá v pražskom naštudovaní tejto inscenácie účinkuje v jednej z postáv. „Na začiatku bola len vôľa napísať zájazdovú komédiu – mal som v hlave obraz so štyrmi herečkami, ktoré si kdekoľvek vybalia z auta urnu s popolom a zahrajú hru bez toho, aby potrebovali čokoľvek iné. Až keď som začal písať, vec sa sama v sebe začala polarizovať, na dvere začali búchať dejiny drámy a týraná žena, ktorá je formou aj obsahom skoro každej dobrej divadelnej hry. A to, že píšem vlastne kriminálny thriller – na to som prišiel až v momente, kedy som tie herečky vo svojej hlave obsadil v Macbethovi do čarodejníc – tam som pochopil, že toto by mi žiadna z herečiek nikdy neodpustila: keďže každá je predsa lady Macbeth,“ hovorí o zrode hry Urna na prázdnom javisku Čičvák. Ako priznáva, po tom ako si hru v Prahe sám režíroval, je pripravený na to, aby ako autor akceptoval v Košiciach iný pohľad na svoj text.

Zdroj: Ján Štovka

Režisérka košickej inscenácie Ivana Uhlířová v pražskej Čičvákovej inscenácii účinkuje ako jedna z „trúchliacich“ herečiek. „Ako herec riešite iba svoju linku – prečo to hovoríte, čo vám vyhovuje, čo robia ostatní v súvislosti s vami...táto optika je veľmi zúžená, ale zase ide viac do hĺbky. Ako režisér máte optiku rozprestretú, riešite veľa vecí naraz a práca s hercom je iba jednou časťou z nich. Vidíte veci z vonku a často vám môžu herecké postrehy prísť nedôležité. Ja ako herečka viem, že je dôležité nepodceňovať ponuky od hercov, ich videnie a ich potreby, preto sú pre mňa poznámky od nich veľmi dôležité,“ porovnáva Uhlířová dve strany divadelnej barikády. Ako dodáva, bolo pre ňu výhodou, že si Urnu na prázdnom javisku najprv „ohmatala“ ako herečka zvnútra. „Inak ma nič nebrzdí, mám skvelé herečky a je to tak iné prostredie, že sa mi to nijak nezlieva s tým, čo je v... Prahe,“ hovorí Uhlířová.

Zaujímavosťou nového titulu v repertoári košického divadla je, že je takmer čisto ženskou záležitosťou. Režisérke Ivane Uhlířovej, ktorá je zároveň autorkou scény a kostýmov, pomáhala dramaturgička Eva Prchalová. Hudbou do predstavenia prispel Ivan Acher. V postavách lúčiacich sa herečiek sa predstavia Dana Košická, Katarína Horňáková a Lívia Michalčík Dujavová. Opernú divu stvárňuje hosťujúca Aneta Hollá.

Zdroj: Ján Štovka

Podľa Kataríny Horňákovej hra čerpá aj z reálnych situácii, aj odžitých. „Najmä teda zo ženskej šatne. No situácie, ktoré sa tam objavujú, nachádzajú svoje opodstatnenie, aj v iných ako umeleckých, či divadelných zamestnaniach, vzťahoch,“ myslí si Horňáková. Ako dopĺňa Lívia Michalčík Dujavová, nejde ani tak o trúchlenie herečiek nad urnou. „Skôr ide o nejaké zorganizovanie poslednej rozlúčky. Je tam zobrazený práve ten divadelný svet a vzťahy, aké môžu byť medzi herečkami a režisérom. Ja som ešte nepracovala s režisérom, ktorého by som mala chuť zabiť,“ naznačuje Dujavová. Muži protagonistkám Urny na prázdnom javisku vôbec na javisku nechýbajú. „Mužským elementom je mŕtvy režisér...V tomto prípade je tam testosterónu dosť..,“ hovorí Dana Košická.

