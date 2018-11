20. ročník MFF Bratislava vzdáva hold ženám i Robertovi Redfordovi

Zostavovatelia sekcie Lexikón: Ženský pohľad, dramaturg festivalu Tomáš Hudák a režisérka tohoročného festivalového spotu, dokumentaristka Ivana Hucíková, sa zamerali na postavenie žien v kinematografii, ich zobrazovanie vo filme a na jedinečnú skúsenosť ženy. Z tejto témy vychádza aj festivalový spot. V pol minútovom videu diváci uvidia zostrih z filmov predovšetkým žien režisérok. Jeho protagonistkami sú ženy odlišnej farby pleti, výzoru, veku, charakteru v rôznych životných situáciách. V pozadí znie hlas Katarzie, ktorá sa počas skladby pýta: "Myslíš, že nemôžeme nič zmeniť, pretože sme iba ženy?" Úryvok textu pochádza zo skladby Bábiky sa vraždia - z nového albumu Antigona, na ktorom Katarzia (Katarína Kubošiová) spolupracovala s Pjonim (Jonatánom Pastirčákom). „Posledný rok bol nielen v kinematografii rokom #MeToo a aj preto sme sa rozhodli na MFF Bratislava reflektovať postavenie žien – v spoločnosti i v kinematografii. Zvolili sme si tému ženský pohľad ako protipól k mužskému pohľadu ako ho identifikovala filmová teoretička Laura Mulvey. V sekcii dávame priestor ženským autorkám, snažíme sa upozorniť na ženskú skúsenosť, ktorá je vo filme i v spoločnosti neraz opomínaná, reflektujeme to, ako boli a sú ženy vo filmoch zobrazované, a pripomíname, že žánre nie sú mužské a ženské,“ hovoria o sekcii jej zostavovatelia a dodávajú: „Nie je to však iba o jednej sekcii. Päť z ôsmych filmov v Súťaži hraných filmov nakrútili ženy režisérky a aj v ďalších sekciách premietame filmy, ktoré nabúravajú hegemóniu mužského pohľadu.“

Vo výbere sa predstaví debut cyperskej režisérky, scenáristky a producentky Tonie Mishiali Pauza (Pafsi, 2018). Vťahuje nás do monotónneho života nie šťastne vydatej Elpidy (gr. nádej), ženy stredného veku žijúcej v patriarchálnej, konzervatívne orientovanej spoločnosti s despotickým manželom. Dobrá práca (Beau Travail, 1999) je dielom francúzskej režisérky Claire Denis, inšpirovaným novelou Hermana Melvilla Billy Bud. Príbeh sa odvíja okolo seržanta Galoupa, ktorý sa snaží zničiť svojho podriadeného Gillesa Sentaina. Prostredníctvom hlavnej dejovej línie režisérka odkrýva svoju predstavu o živote vojakov. Ženský pohľad umocňuje dlhoročná kameramanka Denisovej filmov Agnès Godard, ktorá divákom predkladá obrazy mužskej sily a krásy, no zároveň ich slabosti. Sexistický pohľad na ženy a ich zobrazovanie vo filmoch ponúka aj dokumentárny film španielskeho režiséra Diega Galána Ako uviazaná na reťazi (Con la pata quebrada, 2013). Zachytáva neraz vtipné, no zároveň smutne stereotypné scény z vybraných španielskych filmov od 30. rokov po súčasnú tvorbu.

Divácky obľúbená sekcia Cinema Now prináša prierez súčasnou kinematografickou tvorbou. Jej zostavovatelia, Nenad Dukid a Tomáš Hudák, vyberajú najzaujímavejšie filmy, ktoré zarezonovali na významných svetových festivaloch. MFF Bratislava už 20 rokov prináša slovenskej verejnosti mená, z ktorých sa často stávajú hviezdy svetového filmu.

Zakázanú lásku v Keni rozvíja režisérka Wanuri Kahitu v snímke Rafiki (2018). Homofóbia, coming-out, nepochopenie a neprijatie lásky ľudí rovnakého pohlavia, ale aj radosť, spoznávame na príbehu dvoch dcér vzájomne si konkurujúcich politikov. Kena je šikovná študentka s ambíciou stať sa sestričkou, hoci podľa známok by mohla ašpirovať na povolanie lekárky. Jej najlepší kamarát Blacksta, parťák z pouličných futbalov, hier a života, tajne verí, že si ho raz Kena vezme za muža. No ona má oči len pre extravagantnú, dredatú Ziki. Film v Keni zakázali, na festivale v Cannes ho však divácka obec vrúcne prijala.

Priaznivci Vanessy Paradis sa môžu tešiť na snímku Nôž v srdci (Un couteau dans la coeur, 2018). Stvárňuje hlavnú protagonistku Annu, lesbickú producentku gay porna koncom 70. rokov v Paríži, po rozchode s dlhoročnou partnerkou. Francúzsky režisér Yann Gonzalez jej existenciálnu krízu prehlbuje, keď sériový vrah postupne zabíja hercov z Anniných filmov. Pochmúrnosť striedaná s odľahčujúcim humorom, temná atmosféra a zábery, mix žánrov, neónové svetlá a podmanivý soundtrack skupiny M83, dodávajú filmu silu a tajomno.

Odvážny dokumentárny film Svedkovia Putinovi (Svideteli Putina, 2018) divákom ozrejmuje situáciu, ktorá nastala na prelome rokov 1999/2000. Novým ruským prezidentom sa stáva Vladimír Putin. V jeho najbližšom tíme pracuje aj dokumentarista Vitaly Mansky, ktorého úlohou je zaznamenávať prezidenta počas pracovnej doby. Vo svojom rozhorčenom filme režisér divákovi ponúka informácie z prvej ruky – svoje archívne zábery, autentické obrazy, svedectvá, výpovede približujúce osobu jedného z nosných svetových politických činiteľov, rané štádiá jeho tyranskej vlády. Film mal svetovú premiéru na festivale v Karlových Varoch, kde aj získal ocenenie pre najlepší dokument.

MFF Bratislava uvedie aj očakávaný biografický film režiséra a scenáristu Davida Loweryho. Gentleman s revolverom (The Old Man &The Gun, 2018) je totiž posledný film, v ktorom účinkuje Robert Redford. Po 60 rokoch herectva, vo svojich 82 rokoch, sa rozhodol svoju slávnu kariéru ukončiť snímkou, kde stvárňuje 70-ročného bankového lupiča Forresta Truckera, ktorému sa za svoj život podarilo 17-krát utiecť z väzenia. Teraz by si mohol užívať dôchodok, ale stále ho láka zorganizovať ešte jednu lúpež.

Medzinárodný filmový festival Bratislava vznikol v roku 1999 a každoročne vytvára priestor pre stretnutia širokej diváckej verejnosti, kinofilov a filmových profesionálov zo Slovenska i zahraničia. Od svojho vzniku rozvíja identitu festivalu mladého filmu – podujatia s ambíciou objavovať nové mená súčasnej kinematografie, ktoré sú na najlepšej ceste stať sa jej budúcimi hviezdami.

