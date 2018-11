Ear-Gasmic „The Dutch Edition“ prináša trance DJov z Holandska

Ako headliner sa po prvýkrát v Bratislave predstaví samotný „MR. IN TRANCE WE TRUST“, MENNO DE JONG.

Menno de Jong pochádzajúci z Amsterdamu je primárne známy ako trance DJ a producent s medzinárodným nasledovaním. Zaujímal sa ako o klasickú, tak i modernú hudbu už v mladom veku. Má neuveriteľnú vášeň pre hudbu, bol vyškolený klasickým hraním na klavíri čo ho v dospievajúcom veku napokon priviedlo k DJingu a vlastnej produkcii. Výsledkom bola podpora jeho produkcie poprednými DJmi ako sú Tiësto, Armin van Buuren či Paul van Dyk. Počas svojej kariéry si zahral azda vo všetkých svetovo známych kluboch či na popredných festivaloch ako Tomorrowland, Dreamstate, A State of Trance, Transmission, Creamfields, Mysteryland, Trance Energy, Sensation, Love Parade, Amnesia Ibiza, Amsterdam Dance Event a v rámci svojich setov nechýbali aj 10 hodinové maratóny na jeho „open to close“ akciách nazvaných MENNO SOLO.

V rámci spolupráce s poprednými vydavateľstvami Menno de Jong napokon v roku 2013 podpísal spoluprácu s Black Hole Recordings, kde začal vydávať skladby na legendárnom vydavateľstve In Trance We Trust. Tu nechýbali vydania jeho zrejme najväčších hitoviek, medzi ktoré patrí aj melodické majstrovské dielo "Any Other Day", klubová hymna "Creatures Of The Night" s kanadskou speváčkou Noire Lee, séria troch singlov ovplyvnená psy a tech subžánrami „Abhyasa“, „Ahimsa“ a „ Ananda“ a taktiež track v spolupráci s Adamom Ellis, ktorý patrí medzi jednu z najväčších vokálových hitov - Set To Sail feat. Kate Louise Smith.

V dôsledku týchto úspechov bola v roku 2014 Menno de Jongovi ponúknutá funkcia A&R managera (artist & repertoire) v spoločnosti In Trance We Trust, čím sa stal hlavnou tvárou značky, ktorá má jednu z najbohatších histórií v rámci žánru poskytujúca platformu pre budúce trance hviezdy. Menno de Jong sa už tento piatok predstaví vo svojom 2 hodinovom sete kedy po 8 rokoch opätovne vystúpi na Slovensku a zároveň úplne po prvýkrát v Bratislave.

Headlinerovi bude sekundovať ďalší Holanďan – ALLEN WATTS, ktorý si na Slovensku odohrá svoju premiéru. Za sebou má veľmi slušnú dávku hitov, ktoré vydal pod najznámejšími a najväčšími trance labelmi ako sú napr. Who’s Afraid Of 138?!, Tytanium Recordings, Kearnage a pod. Spomedzi všetkých vydaných trackov stačí azda spomenúť jeho najväčší a najznámejší hit ARIZONA.

Talent Allena Watts si všimol aj samotný Armin van Buuren, preto ste Allena mohli vidieť hrať na mnohých veľkých eventoch vrátane tohtoročného A STATE OF TRANCE v holandskom Utrechte.

Line-up ďalej doplní ALAN WYSE pochádzajúci zo Škótska a o skvelý domáci support sa postarajú UNBEAT, COLE a dvojica hardstyle DJov HEAVY NOIZES. Vstupenky si môžete zakúpiť v predajnej sieti Predpredaj.sk. Viac informácii k samotnej akcii nájdete na facebooku.

