Už 8. a 9. decembra o 18.00 sa vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu uskutočnia adventné koncerty spevokolu Bratislava spieva gospel. Do Bratislavy prichádza hudobný projekt, ktorý už roky ohromuje Českú republiku.

Podstatou projektu Bratislava spieva gospel (BSG) je, ako už názov napovedá, gospel, alebo presnejšie gospelové adventné koncerty. To by asi samo o sebe nebolo až tak zaujímavé. V čom je však projekt unikátny, je spôsob, akým je pripravený. Základom projektu je otvorený spevokol, ktorý sa skladá z desiatok nadšených amatérskych spevákov, ktorí sa zídu iba pre túto špeciálnu príležitosť na spoločných ôsmich skúškach v priebehu dvoch mesiacov. Okrem spodnej vekovej hranice 15 rokov pritom neexistuje žiadne kritérium na prijatie do spevokolu BSG.

_V Českej republike tento projekt funguje už niekoľko rokov a výsledkom sú vypredané koncerty, strhujúce výkony spevokolu aj muzikantov, vysoká popularita verejnosti a široké mediálne pokrytie. Tieto koncerty majú jedinečnú atmosféru vďaka kombinácii veľkého spevokolu, kapely a orchestra, ktorí spievajú a hrajú tie najkrajšie gospelové skladby. Nenechajte si ujsť tento jedinečný zážitok prvýkrát v Bratislave a zažijete tú správnu adventnú atmosféru.

Vstupenky je možné zakúpiť na .

