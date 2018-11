A´cappela Close Harmony Friends zmenila názov na Voising

A´cappella pôsobí na scéne už dvadsaťosem rokov, odvtedy pravidelne koncertuje nie len doma, ale aj v zahraničí. Nedávno však v skupine nastali mnohé personálne zmeny. So zmenou obsadenia došlo prirodzene k zmene speváckej kvality a samozrejme k zmenám v repertoári skupiny: „Dvadsaťosem rokov existencie jedného umeleckého telesa je síce úctyhodná doma naplnená množstvom úspechov, ale prináša so sebou stereotyp nielen u umelcov, ale aj u divákov. Sme na začiatku novej etapy, v ktorej chceme osloviť nových priaznivcov a tým, ktorí nás poznajú chceme na našich koncertoch ponúknuť nový rozmer hudobného zážitku.“ hovorí manažér skupiny, FeriVlasák.

„Je to ako začať od úplného začiatku. Mnohí sa nás pýtajú, prečo sme sa rozhodli pre zmenu. Odpovedí na túto otázku je mnoho, preto sme sa rozhodli postupne našim fanúšikom odpovedať formou krátkych videí, ktoré už čoskoro pribudnú na našom YouTube kanáli. Sami si musíme na mnohé novinky zvyknúť, no veríme, že naši fanúšikovia ocenia zmeny, nové piesne a hlavne radosť a lásku, ktorú do spievania vkladáme. Veríme, že sa preto budeme stretávať nie len na blížiacich sa jesenných koncertoch, ale čoskoro si nás zapnete aj na obrazovkách vo Vašich obývačkách.“

A´cappeluVoising môžete vidieť a počuť na blížiacich sa koncertoch v Piešťanoch, Žiline, Banskej Bystrici, Sládkovičove, Banskej Štiavnici, či v Uherském Hradišti. Bližšie informácie o pripravovaných koncertoch, ale aj o novinkách a´cappellyVoising nájdete na sociálnych sieťach kapely.

Vstupenky na koncerty v Žiline, Sládkovičove a Banskej Štiavnici zakúpite v sieti .

