Fantázia! Slovenské a české hudobné hviezdy to naplno rozbalili!

Prvý z troch galakoncertov na počesť legiend ovládol Košice. Bol to úžasný večer a presne taký istý ešte zažijú v Bratislave a v Žiline. Do detailov premyslená dramaturgia, veľkolepá šou s hudbou, spevom a svetlami sa však takmer zrútila kvôli dopravnej zápche. Kto ohrozil tento megakoncert a pri ktorom hite otvárali diváci ústa od údivu?

Hviezdy na jednom pódiu

Helena Vondráčková, Leona Machálková, Daniel Hůlka, Nela Pocisková, Martin Chodúr, Juraj Bača, Ján Slezák a Petr Kolář. České a slovenské hviezdy na jednom pódiu, hoci celú premyslenú šou takmer ohrozil Petr Kolář. Pár hodín pred koncertom volal, že asi nestihne lietadlo z Prahy do Košíc, lebo zostal trčať v zápche. V tej chvíli sa celá dramaturgia začala rúcať. Všetko na seba nadväzovalo, bolo prepojené a hoci jediný účinkujúci by vypadol, znamenalo by to katastrofu. Pri Petrovi Kolářovi však stáli všetci svätí a po sto minútach sa mu predsa len podarilo prebojovať na letisko necelých 30 minút pred odletom. Všetko napokon stihol a s Nelou Pociskovou predviedol čosi nevídané.

Hity v EXTRA verziách

Petr Kolář napokon stihol aj skúšku s Nelou Pociskovou – zaspievali si hitovku Čau lásko, z ktorej boli všetci diváci doslova unesení. V jednej chvíli zostali stáť s otvorenými ústami a s konštatovaním, že táto verzia prekonala aj originál. Podobné profesionálne a dokonalé výkony predviedli aj ďalšie spevácke hviezdy. Napríklad výkon Martina Chodúra znesie prirovnanie k výkonu majstra Gotta v najlepších časoch. Nela Pocisková a Leona Machálková okrem spevu očarili aj svojim pôvabom a emóciami na javisku.

Daniel Hůlka bol v špičkovej forme, skvele mu kontroval Janko Slezák. Legenda Helena Vondráčková zožala aplauz ako kráľovná pódia. Miláčikom publika sa stal Juraj Bača, ktorý strhol divákov svojou show v sprievode tanečníkov zo zoskupenia CreDance a to všetko za sprievodu orchestra Slovenskí symfonici a kapely bratov Bugalovcov pod taktovkou šéfdirigenta Adriana Kokoša.

Jedinečná megašou

Prvý z troch koncertov Od Lady Carneval k Draculovi bol poctou dvom legendám popovej a muzikálovej hudby: Karlovi Svobodovi a Jozefovi Bednárikovi. Benefičný galakoncert láka divákov nielen speváckymi hviezdami, tanečníkmi, či symfonikmi, ale aj sprievodným programom. Zaujala veľkoplošná videoprojekcia a príspevky s dobovými zábermi, aj s komentármi súčasníkov oboch legiend.

Nad spevákmi viselo viac ako 25 ton – bolo tam 18000 CD, 200 m2 LED plochy a takmer 300 svetiel. K tomu niekoľko desiatok kilometrov káblov, pričom stavba pódia trvala 48 hodín a pracovalo na nej viac ako 100 technikov a pomocníkov.

Viac ako 60 účinkujúcich si môžete vychutnať ešte na dvoch koncertoch. Už v stredu 7.11. na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. V ponuke sú ešte bežné vstupenky od 29€, ale aj VIP vstupenky len pár metrov od pódia. 26.11. o 19:00 na Zimnom štadióne v Žiline. Lístky na obe predstavenia zakúpite v sieti

Časť výnosu z koncertov venuje organizátor Nadácii Kvapka nádeje a Nadácii Jozefa Bednárika. Koncert v Bratislave bude 7. novembra 2018.

