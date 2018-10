Festival českého divadla otvoria Cimrmanovci a ich AKT

Celkovo sa do 18.novembra predstaví na doskách bratislavského divadla šesť českých divadelných scén s celou plejádou vynikajúcich hercov ako napríklad Zdeněk Svěrák, Eliška Balzerová, Simona Stašová, Michal Dlouhý, Václav Vydra, František Nemec a ďalší.

Legendárne Divadlo Járy Cimrmana na čele so skvelým Zdeňkom Svěrákom príde tentoraz do Bratislavy s hrou AKT, ktorá je najstaršou z hier v repertoári legendárneho Divadla Járy Cimrmana. Rozpráva o opätovnom stretnutí maliara Žílu a jeho manželky so synmi, ktorých sa v ich detskom veku zbavili, aby mal priestor na umeleckú prácu. Cimrmani ju na doskách Štúdia L+S uvedú 5. a 6. novembra.

Hru VIEM, ŽE VIEŠ, ŽE VIEM si možno viacerí pamätajú ako film Alberta Sordiho, v hlavnej úlohe s Monicou Vittiovou. V českom divadelnom spracovaní v nej zažiari Simona Stašová. Rodinný život manželov Bonettiových a ich dospievajúcej dcéry sa pohybuje zdanlivo v každodennej jednotvárnosti. On venuje väčšinu svojho času práci v banke a televíznym futbalovým zápasom. Keď jedného dňa zistí, že jeho rodina bola omylom sledovaná súkromným detektívom namiesto suseda, známeho politika, pobaví sa. No manželka je znepokojená. Čo všetko sa skrýva pod pokrievkou zdanlivo všedných dní manželského páru? Uvidíte 9. novembra o 19.00 h.

Strhujúcu psychologickú drámu EXPRES NA ZÁPAD uvedie festival 10.novembra. Ide o kultové dielo amerického autora Cormac McCarthyho, laureáta Pulitzerovej ceny, ktorého dva romány boli úspešne sfilmované. Film Táto krajina nie je pre starých dostal dokonca štyroch Oscarov. Hra Expres na Západ ponúka nevšedné stretnutie dvoch diametrálne odlišných ľudí v zašlom newyorskom byte – univerzitného profesora a bývalého trestanca. V hlavných úlohách s Františkom Nemcom a Radkom Holubom.

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD je láskavá komédia, ktorú írska autorka Geraldine Aron venovala všetkým, ktorí zostali, nie vlastnou vinou, sami. Exceluje v nej skvelá česká herečka Eliška Balzerová, ktorá je s ňou spätá už 15 rokov a stvárňuje pritom všetky postavy. Komédia sa momentálne hrá v rôznych kútoch sveta, no práve tejto českej produkcii zložila poklonu aj samotná autorka. V Bratislave sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry ČR.

Chcete zažiť Silvester? S Osvobozeným divadlom? Hudobno-tanečný večer KOSTKY JSOU VRŽENY ANEB DON JUAN vám ho ponúkne 12. novembra. Zábavné atrakcie, trapasy, predsavzatia, ale aj spomínanie na Voskovca a Wericha, ale predovšetkým na Jaroslava Ježka. Inscenácia modelovo vychádza z dvoch predstavení Osvobozeného divadla – Silvestrov, ktoré kedysi robilo ako špeciálne jednorazové akcie, vždy s pozvanými hereckými osobnosťami.

Festival 18.novembra uzavrie komédia RUKOJMÍ BEZ RIZIKA, v hlavnej úlohe s Václavom Vydrom. Ten hrá ženami zbožňovaného spisovateľa, ktorý už ale istý čas nemá o čom písať. Svoju bezvýchodiskovú situáciu chce vyriešiť samovraždou. Prekvapí ho dlhoročný priateľ, ktorý sa už tiež pokúšal zabiť, keď ho opustila žena, no teraz chce urobiť to isté, pretože sa k nemu vrátila. Samovražedné plány im nakoniec prekazí trojica amatérskych lupičov s vrecom plným peňazí.

