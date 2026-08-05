Zabudnite na davy v Ksamile: Tieto albánske mestečká vás očaria ešte viac

ALBÁNSKO - Za posledné roky sa Albánsko stalo letným hitom Európy. Tisíce turistov však robia stále tú istú chybu. Miera len do Ksamilu, ktorý pod náporom davov dovolenkárov stráca svoje pôvodné čaro. Ak hľadáte tyrkysové Iónske more, no namiesto hlavy na hlave chcete vidieť skutočné pamiatky, divoké kaňony, zachovalé antické pevnosti a autentické kamenné dediny, zamierte o niečo severnejšie. Štyri mestečká na Albánskej riviére vám ukážu pravú tvár krajiny, do ktorej sa okamžite zamilujete.
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