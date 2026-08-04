Mŕtve more na európsky spôsob: Ružové jazero fascinuje nielen krásou, ale aj zdravotnými účinkami

ŠPANIELSKO – Na pobreží Costa Blancy nájdete vodnú hladinu, ktorá namiesto klasickej modrej farby žiari intenzívnymi odtieňmi ružovej, fuchsiovej až purpurovej. Tento nezvyčajný úkaz sem ročne priláka množstvo turistov. Navyše sa nachádza v krásnom regióne na juhovýchode Španielska, v provincii Alicante, hneď vedľa prímorského mesta Torrevieja, takže ho môžete spojiť aj so spoznávaním ďalších historických a prírodných krás.
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