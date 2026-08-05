Vyzerá nevinne, no môže zabiť: Odborník upozorňuje na smrteľne jedovatú hubu

Hubári by mali na konzumáciu zbierať len tie huby, ktoré poznajú alebo ich určil spoľahlivý odborník. Tí menej skúsení by mali zbierať len tie plodnice, ktoré už majú vyvinuté všetky morfologické znaky potrebné na ich správne určenie. Pre TASR to uviedol mykológ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Maroš Peiger.
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