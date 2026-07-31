Archeológovia v Pompejach odhalili čiastočne zrekonštruovanú stropnú fresku

Archeológovia v Pompejach odhalili čiastočne zrekonštruovanú stropnú klenbu s freskami, na ktorých sú vyobrazené detailné scény z gréckej mytológie. Archeologický park v piatok uviedol, že na rekonštrukciu použil inovatívnu metódu. Strop podľa odhadov pochádzal z banketovej sály na hornom poschodí domu, ku ktorej patrila aj pekáreň. Doteraz sa podarilo zložiť viac ako štvrtinu pôvodnej fresky. O náleze v starovekom meste pochovanom pri erupcii Vezuvu v roku 79 nášho letopočtu informovali agentúry AP a APA.
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