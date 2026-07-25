Cestovateľka priletela s potvrdenou rezerváciou. Hotel ju o tretej ráno nechal na ulici Hurghady

Vytúžená dovolenka, ktorá sa za pár minút premení na nočnú moru. Presne to zažila Talianka Sara Bevivino (28), ktorá dorazila po dlhom nočnom lete do egyptskej Hurghady a tešila sa, že konečne padne únavou do mäkkej, pohodlnej postele. Namiesto kľúča od izby ju ale čakal šok - hotel jej oznámil, že jej rezerváciu zrušil, hoci ju mala potvrdenú.
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