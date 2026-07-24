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Peklo a raj na severozápade Malorky: Kaňon Torrent de Pareis otestuje vaše hranice

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ŠPANIELSKO - Vápencový kaňon Torrent de Pareis v severozápadnom pohorí Serra de Tramuntana patrí k najväčším prírodným lákadlám Malorky. Kým väčšina turistov mieri na tento baleársky ostrov za piesočnatými plážami, hotelovými rezortmi a pokojným šumom mora, milovníci skutočného dobrodružstva a adrenalínu vyhľadávajú práve túto divokú tiesňavu. S dvestometrovými kolmými stenami, ktoré sa miestami zužujú len na niekoľko metrov a s mimoriadne náročným terénom však nejde o žiadnu nenáročnú turistiku pre rodiny s deťmi.

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