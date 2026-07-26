Najkrajšia rieka sveta má neuveriteľné farby: Za všetko môže unikátna rastlinka!

V hĺbke kolumbijského pohoria Serranía de la Macarena sa ukrýva poklad, ktorý miestni nazývajú „Rieka piatich farieb“ alebo „Tekutá dúha“. Caño Cristales nie je len obyčajný vodný tok, je to živé umelecké dielo, ktoré sa každý rok na niekoľko mesiacov premení na explóziu farieb, akú nenájdete nikde inde na svete.
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