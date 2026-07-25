Holmes, Poirot aj Bond: Slávni detektívi mali svoje ľudské predobrazy

Sú geniálni, rozlúsknu každú záhadu a charizmu by mohli rozdávať. Najslávnejší literárni detektívi sa však nezrodili z čista jasna. Ich autori dlho hľadali inšpiráciu v skutočných ľuďoch, aby nakoniec vytvorili legendy. Za každým z detektívov tak stojí množstvo neznámych osobností, bez ktorých by ale Sherlock Holmes či Hercule Poirot nikdy neexistovali.
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