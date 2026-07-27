História plážovej módy: Od cudných šiat po kúsky látky, ktoré ledva zakryjú prsia aj zadok

Plavky už dávno neslúžia len ako oblečenie na kúpanie. Počas posledných sto rokov sa z nich stal symbol ženskej emancipácie a dokonale ilustrujú vývoj, s akým k svojmu telu pristupovali nielen ženy, ale aj celá spoločnosť. Zatiaľ čo na začiatku 20. storočia ženy vyrážali k vode v dlhých kúpacích šatách, postupne sa z látok uberalo, až plavky dospeli do súčasnej podoby, kedy tým najodvážnejším ženám sotva zakrývajú bradavky aj pozadie.
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