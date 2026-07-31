Nová tvár Aeth vydáva emotívny singel Pokým si tu. V magickom videoklipe rieši vzťahové vzorce

Aeth, videoklip Pokým si tu
Slovenská hudobná scéna spoznáva nové meno s výrazným vizuálnym aj autorským rukopisom. Aeth uvádza svoj najnovší singel Pokým si tu. Energická, no zároveň hlboko emotívna skladba sa nesie v žánri modernej elektroniky s dynamickými prvkami drum and bassu. Track, ktorý odkrýva hlboké osobné témy a opakovanie toxických vzorcov v láske, prichádza v sprievode ambiciózneho videoklipu. Na ňom speváčka spolupracovala s režisérom Vincentom Šimom, ktorý má na svedomí aj klipy Meowlau či vizážistom Phil La Noiraude, ktorý má na konte spolupráce s hviezdami ako Sevdaliza či Tommy Cash.