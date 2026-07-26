Suchý záchod a žiadna sprcha: Horské chaty bojujú s nedostatkom vody

Žiadny prameň, žiadna rieka, žiadne jazero a čoraz vyšší počet návštevníkov. To je dilema, ktorú rieši rovnomenná chata na francúzskom horskom vrcholku Parmelan, ktorý sa týči nad mestom Annecy v savojských Alpách. Riad sa tu umýva v dažďovej vode a kvôli globálnemu otepľovaniu sa musí šetriť s každým litrom, napísala agentúra AFP.
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