Noc priamo na vlnách: Zemplínska šírava prináša nové zážitkové ubytovanie na vode

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA - Rekreačná oblasť Dolného Zemplína sa oddnes pýši novou turistickou atrakciou, akú doteraz v celom regióne návštevníci nenašli. V areáli Hotela Glamour bolo slávnostne predstavené výnimočné ubytovanie na vode. Projekt s názvom Noc na vodách Zemplínskej šíravy prináša inovatívny koncept udržateľného ekoturizmu, ktorý spája moderný komfort, štýlový dizajn a bezprostrednú blízkosť k prírode.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Na Slovensko sa vrátia HORÚČAVY: Ďalšia vlna udrie už ČOSKORO, meteorológovia zverejnili dátum
Tragický KOLAPS muža (†66) v Tatrách: Okamžite pomáhali zamestnanci hotela aj okoloidúci, zachrániť ho nedokázali
Štát vyrukoval s vlastným PRIESKUMOM: Šokujúce výsledky, Demokrati istí v parlamente a zúfalé percentá Republiky!