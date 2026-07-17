Archeológovia odkryli pri egyptskom Luxore 3000-ročnú hrobku - galéria | Dromedár.sk

Archeológovia odkryli 3000 rokov starú hrobku neďaleko mesta Luxor, ktoré sa nachádza v južnej časti Egypta. S odvolaním sa na nedeľné vyhlásenie egyptského ministerstva cestovného ruchu a pamiatok to napísala agentúra AFP. Hrobku patriacu mužovi menom Paser objavila holandská výprava z univerzity v Leidene v thébskej nekropole v oblasti Gurna, západne od známeho pohrebiska.
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