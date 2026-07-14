Chlpatý milovník hôr: Túlavý pes sám zdolal Kriváň aj turistické chodníky k plesám

Vo Vysokých Tatrách v uplynulých dňoch medzi výletníkmi chodil túlavý pes, ktorý počas svojho putovania v horách na slovensko-poľskom pomedzí prešiel viac ako 100 kilometrov. Odchytili ho ochrancovia zvierat, ktorí ho pomenovali Bernard na počesť rovnomenného svätca, ktorý je patrónom horolezcov, lyžiarov a pocestných.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šandál v 5* all inclusive hoteli v Turecku! Desiatky ľudí skončili v nemocnici, otrava jedlom?!
Dráma v Prahe: Kontroverzný Turek vpálil do nemocničného auta! Uniklo desivé VIDEO, ktoré odhalilo pravdu
Kúpili ste si TÚTO omáčku alebo syr? Môžete skončiť v nemocnici! Úrady nariadili OKAMŽITÉ stiahnutie z predaja