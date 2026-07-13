Šéf Ryanairu sa ostro oprel do šéfky Európskej komisie

Írske aerolinky Ryanair sa nezvyčajne ostro opreli do predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej. Je podľa nich zbytočná, pretože hovorí o konkurencieschopnosti, ale nič pre ňu nerobí. Vyplýva to z listu, ktorý najväčší letecký dopravca v Európe šéfke komisie zaslal a zverejnil ho na svojom webe. Sťažuje sa v ňom na nečinnosť Bruselu v súvislosti s rastom nákladov, ktoré leteckým spoločnostiam v Európe vznikajú aj kvôli problémom v riadení leteckej prevádzky, a na ekologické dane, ktoré aerolinky musia platiť.
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