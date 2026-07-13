Zabudnite na more: Tieto nádherné európske jazerá ponúkajú dokonalý oddych po celý rok

Nie každý cestovateľ miluje dovolenku pri mori. Pre niekoho je pohľad do nekonečnej diaľavy a leňošenie na pláži nočnou morou a dokonalý oddych si spája skôr s jazerami. Dá sa v nich kúpať, kochať sa nádhernou prírodou a ako bonus je v ich okolí vždy postarané o zábavu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ťažká nehoda mladej rodiny: Chlapčeka ratoval vrtuľník, jeho brata sanitka! Otec mal dostať MIKROSPÁNOK
Veľká zmena pre vodičov: Nové autá vás budú neustále sledovať kamerou! EÚ zaviedla povinný systém
Šokujúca TRAGÉDIA na pláži v Bibione! Vo vode zomrel Slovák (†76), keď to uvidela manželka, dostala infarkt