50 top slovenských albumov Patrika Marfláka (2007–2026)

K hudobnej publicistike tak nejak patrí zverejňovať články po deadline... Takže hoci už pár dní oficiálne nie som súčasťou redakcie Hudba.sk (a zároveň mi tu stále nezrušili prístup do admina), chcel som ešte aj takto vzdať hold a poďakovať slovenskej scéne za kopec skvelej hudby a zážitkov za tie dlhé roky.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Z vysnívanej dovolenky je HOROR: Turistická loď pri známom rekreačnom rezorte VYHORELA! Na palube bolo 30 ľudí
Putinova blízka je v panike: Hrozivé varovanie Rusom! Nenechajte sa vyprovokovať k revolúcii ako v roku 1917
Cestujúci zostali v šoku: Vlak nečakane zastavil pre chýbajúci toaletný papier! Sprievodca ho išiel dokúpiť osobne