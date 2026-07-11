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Socialisti si v Chorvátsku postavili vlastné Las Vegas

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Komplex Haludovo Palace Hotel patrí k najambicióznejším projektom svojej doby a je určený pre boháčov z celého sveta. Na juhoslovanskom ostrove Krk vyrastá vďaka peniazom amerického vydavateľa erotického časopisu, ktorý verí, že by sa jeho „palác hriechov“ mohol stať pomyselným mostom medzi Východom a Západom.

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