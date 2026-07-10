Umelá inteligencia odhaľuje tajomstvo stovky rokov starých šifrovaných textov

Umelá inteligencia (AI) pomáha historikom odhaľovať tajomstvo stovky rokov starých šifier ukrytých v archívoch a knižniciach po celom svete. Vďaka moderným algoritmom sa darí rozlúštiť texty, ktoré boli doposiaľ nečitateľné, a nahliadnuť tak do sveta tajných lekárskych receptov, milostných listov aj politických intríg, píše britská stanica BBC.
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