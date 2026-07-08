Cestovatelia pozor! Toto je 10 najväčších trikov podvodníkov

Cestovanie prináša nezabudnuteľné zážitky, no v populárnych turistických destináciách na návštevníkov často číhajú organizované skupiny podvodníkov. Ich metódy sú rokmi vybrúsené k dokonalosti a cielia predovšetkým na nepozornosť, dôverčivosť a moment prekvapenia.
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