Arménsky kláštor ukrýva kopiju, ktorou mali prebodnúť Ježiša na kríži

ARMÉNSKO – Kláštor Geghard leží asi 30 kilometrov od Jerevanu, pri ústí Azatského údolia. Už z diaľky vás upúta miestom, kde bol postavený, keďže hrdo tróni na brale a v jeho pozadí sa vynímajú nádherné hory.
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