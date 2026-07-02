Spor polárnikov: Poloboh Amundsen neznášal amatéra Nobileho

Na slávnostnom pódiu mávajú nadšenému davu úspešní účastníci historickej výpravy. Tí dvaja najdôležitejšie sa však okrem toho vzájomne prebodávajú zamračenými pohľadmi. „Len ja si zaslúžim tie ovácie!“ myslia si obaja svorne.
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