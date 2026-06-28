Vyzerá ako stredoveký hrad, no pravda o ňom šokuje: Pierrefonds preslávili aj obľúbení Návštevníci

FRANCÚZSKO – Zámok Pierrefonds predstavuje jednu z najpôsobivejších dominánt severného Francúzska, hoci jeho dnešná podoba je tak trochu ilúzia. Stojac na okraji lesa Compiègne vyzerá ako nedobytná stredoveká pevnosť, no v skutočnosti je fascinujúcou romantickou fantáziou z 19. storočia. Architekt Eugène Viollet-le-Duc tu pretvoril polorozpadnuté ruiny na dokonalé divadelné javisko rytierskych čias.
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