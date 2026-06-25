FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom

Mercedes-AMG GLE a GLS 63
Veľkoobjemové motory nemajú budúcnosť? To povedzte nemeckému triu značiek, ktoré svoje viacvalcové objemné motory ďalej pestujú a posúvajú na nové úrovne. Technologický vývoj im umožní žiť vo veľkých a ťažkých SUV aj v nasledujúcich rokoch. Autá majú typické AMG mriežky, typické aero doplnky, sadu veľkých výfukových koncoviek, obrovské kolesá s rozmerom do 23 palcov, bohatú výbavu, individualizáciu cez program Manufaktur a schopnosti, ktoré z priestranných obrov urobia športové náčinie.