Fantastický úspech: VIDEO z Vysokých Tatier získalo svetové striebro

Tri minúty. Toľko stačilo Vysokým Tatrám, aby si ich všimol svet. Spot s názvom „Vysoké Tatry: Nájdi svoje naj“ získal striebornú cenu na medzinárodnom festivale International Tourism Film Festival Africa (ITFFA), na ktorom hodnotia turistické kampane a filmy z celého sveta. Na festivale v Johannesburgu tento rok súťažilo 438 filmov a kampaní zo 47 krajín sveta. Video zo Slovenska ocenili v kategórii turistické destinácie.
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