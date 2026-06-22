Malá izba veľkej odvahy: Pripomeňte si hrdinstvo Jozefa Gabčíka v jeho rodisku

Od minulého roka je v Poluvsí, mestskej časti Rajeckých Teplíc, zriadená pamätná izba venovaná vojnovému hrdinovi Jozefovi Gabčíkovi. O jej zriadenie sa postaralo dobrovoľnícke občianske združenie Múzeum a pamätník Jozefa Gabčíka. Ako v rozhovore pre TASR poznamenal jeho riaditeľ Miroslav Bellan, expozícia s názvom Malá izba veľkej odvahy mapuje život a hrdinský čin rodáka z Poluvsia.
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