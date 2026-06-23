Kam s deťmi do prírody: Päť náučných chodníkov, kde sa história stretáva s dobrodružstvom

SLOVENSKO - Naša krajina ponúka desiatky náučných chodníkov, ktoré sú skvelou možnosťou na výlety pre rodiny s deťmi. Tie majú motiváciu dozvedieť sa nové informácie o regióne a potulky sú navyše niekedy spestrené aj o hádanky a zaujímavé úlohy. Stačí si len vybrať to ideálne miesto pre vás a pustiť sa do jeho spoznávania.
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